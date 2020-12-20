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Onyekuru transferinde ve 'a rakip çıktı!

Monaco'dan ocak ayında ayrılması beklenen ve ismi devleri ve 'la anılan için flaş bir iddiası daha geldi. Afrika basını, Nijeryalı futbolcuya takımı Al-Jazira'nın da talip olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 18:05
Onyekuru transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip çıktı!

devleri ve 'a transferinde rakip çıktı. sportsnewsafrica'nın haberine göre, Monaco'dan ayrılması beklenen Nijeryalı kanat oyuncusuna Al-Jazira'nın talip olduğu iddia edildi.

temsilcisinin 23 yaşındaki yıldız için ısrarcı olduğu belirtildi..

"İSTANBUL MU, ABU DABI Mİ?"

Haberde Onyekuru'nun 'a dönme ihtimalinden de söz edilirken, "Onyekuru İstanbul'a mı gidecek, 'ye mi gidecek?" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesini tamamladıktan sonra Monaco'ya geri dönen Onyekuru, Fransız kulübünde beklentilerin altında kalınca teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşmüştü.

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