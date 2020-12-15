Cimbom'a eski yıldızından müjdeli haber! Bedava geliyor

Galatasaray, eski futbolcusu Michael Seri için kulübü Fulham'ın inadını kırdı.

Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri'nin bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.

Takvim'in haberine göre; Serı'yı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen G.Saray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti.

YARIM SEZONLUĞUNA GELECEK İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.