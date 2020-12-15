Haberler Galatasaray Cimbom'a eski yıldızından müjdeli haber! Bedava geliyor

Cimbom'a eski yıldızından müjdeli haber! Bedava geliyor

Ara çalışmalarına hız veren ve ilk olarak eski futbolcusu 'yi gündemine alan 'a müjdeli haber geldi. Fildişi Sahilli futbolcunun kulübü Fulham, bu sezon ligde hiç süre alamayan Seri'yi, maaş yükünden kurtulmak için Galatasaray’a bedelsiz kiralamaya karar verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:50 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 00:44
Cimbom'a Jean Michael Seri'den müjdeli haber! Bedava geliyor

, eski futbolcusu Michael Seri için kulübü Fulham'ın inadını kırdı.

Cimbom'a Jean Michael Seri'den müjdeli haber! Bedava geliyor

Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri'nin bu sezon 'de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.

Cimbom'a Jean Michael Seri'den müjdeli haber! Bedava geliyor

Takvim'in haberine göre; Serı'yı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen G.Saray, Fulham'ı bu için ikna etti.

Cimbom'a Jean Michael Seri'den müjdeli haber! Bedava geliyor

YARIM SEZONLUĞUNA GELECEK

İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.

Cimbom'a Jean Michael Seri'den müjdeli haber! Bedava geliyor

SERI ARTIK İMZAYI BEKLİYOR

G.Saray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. de Filidişili oyuncunun yolunu gözlüyor.

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