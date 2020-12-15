Galatasaray'a çalıştılar

Galatasaray, Süper Lig'de 12. Haftayı bay geçerken rakiplerinin aldığı sonuçlar sarı-kırmızılıları memnun etti. Hafta sonunda, Fatih Terim'in beklediğinden daha iyi skorlar geldi. Fenerbahçe sahasında 3-0 yenilip, + 6 averaja düştü. Sarı-kırmızılılar bir maç eksiği ve 23 puanla Fenerbahçe'yle aynı puanda olmasına rağmen +6 fazla averaj yakaladı.

Son haftalarda yukarıya doğru ivme kazanan Beşiktaş'ın Alanyaspor'a yenilmesi de Terim için avantaj olarak görüldü. Tecrübeli teknik adam hafta değerlendirmesinde Beşiktaş'ın kazanmasından da Alanyaspor'un kazanmasını tercih ediyordu. Ayrıca Başakşehir'in yenilip, Trabzonspor'un da golsüz berabere kalması da memnun etti.

Bir maç eksiği bulunan G.Saray, Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada kendisine yer buldu. F.Bahçe aynı puanla (23) 3., bir maç eksiği bulunan Beşiktaş da 19 puanla 4. sırada…

SON 6 MAÇTA YENİLGİSİZ

Süper Lig'de 12. haftayı BAY geçen Galatasaray, son oynadığı 6 maçta başarılı bir performansa imza attı ve mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 5 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı. Aslan son mağlubiyetini evinde Alanyaspor'a karşı 2-1'lık skorla aldı. Cimbom bu 6 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırırken, 3 gol yedi.