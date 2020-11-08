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maçında atan 9 yıllık hasreti bitirdi!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanına konuk olurken, 'ın golüyle 2 farklı üstünlüğü sağladı. Galatasaray'da Arda Turan, bu golle uzun süren hasretine son vermiş oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 20:29 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 20:34
Sivasspor Galatasaray maçında gol atan Arda Turan 9 yıllık hasreti bitirdi!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan - karşılaşmasında , takımının 2. golünü kaydetti.

Bu golle beraber skor anlamında oldukça rahatlayan sarı kırmızılılarda Arda'nın atması yıldız futbolcu için ayrı bir önem taşıdı.

9 YILLIK HASRET BİTTİ
Arda, Galatasaray formasıyla son olarak 18 Nisan 2011'de, Manisaspor'a karşı sarı kırmızılıların 3-2 galip geldiği karşılaşmada takımının ilk 2 golünü kaydetmişti. Arda, maçın 14. ve 17. dakikalarında Manisaspor ağlarını sarsmıştı.

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