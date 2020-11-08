Sivasspor Galatasaray maçında gol atan Arda Turan 9 yıllık hasreti bitirdi!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında Arda Turan, takımının 2. golünü kaydetti.

Bu golle beraber skor anlamında oldukça rahatlayan sarı kırmızılılarda Arda'nın gol atması yıldız futbolcu için ayrı bir önem taşıdı.

9 YILLIK HASRET BİTTİ

Arda, Galatasaray formasıyla son olarak 18 Nisan 2011'de, Manisaspor'a karşı sarı kırmızılıların 3-2 galip geldiği karşılaşmada takımının ilk 2 golünü kaydetmişti. Arda, maçın 14. ve 17. dakikalarında Manisaspor ağlarını sarsmıştı.