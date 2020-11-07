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kafilesi 'ta!

'in 8'inci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan 'da kafile, hava yolu ile 'a gelerek kamp yapacağı otele yerleşti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 19:17
Galatasaray kafilesi Sivas'ta!

'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla 'a hareket etti. Kafileyi taşıyan uçak 17.30 sıralarında Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında az sayıdaki taraftarı takıma sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim alanda bekleyen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Hareket eden takım otobüsünü bir grup taraftar ise meşalelerle uğurladı. Kent merkezine geçen Galatasaray kafilesi kamp yapacağı otele yerleşti.

Galatasaray'ın Sivas kafilesinde şu isimler yer aldı: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, , Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, , Oğulcan Çağlayan, , Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, , Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, .

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