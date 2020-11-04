Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den Feghouli kararı

Galatasaray'da yapılan tetkikler sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi'nin Sivas karşılaşmasına yetişemeyeceği, milli maç için verilen aradan faydalanarak lige yetişebilecekleri ifade edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre teknik drektör Fatih Terim de Sivas maçı için kadroda zorunlu değişime gidecek. Marcao'nun sakatlığında Donk, sarı-kırmızılıların savunmasında forma giyecek. Saracchi'nin yerine ise yine sakatlıktan dönen Linnes sol bekte şans bulacak.

BELHANDA BELİRSİZ

Terim 3 hafta sonra Feghouli'ye de yine bu zorlu deplasmanda ilk on birde yer verecek. Sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın maça yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Faslı futbolcu yetişmezse Taylan, Etebo ve Emre Kılınç üçlüsü orta alanda oynayacak.

