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'da teknik direktör 'den Feghouli kararı

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın, 'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağı maçın 11'i netleşiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in, 3 hafta aranın ardından Feghouli'ye görev vereceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 14:34
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den Feghouli kararı

'da yapılan tetkikler sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi'nin karşılaşmasına yetişemeyeceği, milli maç için verilen aradan faydalanarak lige yetişebilecekleri ifade edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre teknik drektör de Sivas maçı için kadroda zorunlu değişime gidecek. Marcao'nun sakatlığında Donk, sarı-kırmızılıların savunmasında forma giyecek. Saracchi'nin yerine ise yine sakatlıktan dönen Linnes sol bekte şans bulacak.

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Terim 3 hafta sonra Feghouli'ye de yine bu zorlu deplasmanda ilk on birde yer verecek. Sarı-kırmızılılarda 'nın maça yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Faslı futbolcu yetişmezse Taylan, Etebo ve Emre Kılınç üçlüsü orta alanda oynayacak.

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