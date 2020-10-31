Fatih Terim: Bazen nasıl oynarsanız oynayın 3 puan almak önemlidir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettikleri mücadele sonrası yayıncı kuruluşa flaş röportajda konuştu.

İşte o sözler;

"Taraftarımız daha zengin bir oyun, kaçırdığımız goller, yapılışıyla, getirilişiyle, akılda kalacak pozisyonlar ama golün kaçması da akılda kalacak pozisyonlar gibi. Hangisi olsa daha farklı olabilirdi.

Seyir zevki yüksek maç olmadı ama bazen nasıl oynarsanız oynayın 3 puanı almak önemlidir.

Ben de bu yönden kalecimizin verdiği haricinde pek pozisyon vermedik. Mutluyum. Daha iyi oynamalıydık. Daha iyi oynayacağımız zamanlar 3 puanlarla beraber gelecek. Sonuç ve 3 puanın gelmesi benim için önemliydi.

Biz zaman zaman çok iyi oynuyoruz. Lige de çok iyi başladık. Daha önce de söyledim, haftada 3 maçı kaldıracak durumda değildik. Bunun için hem UEFA, hem lig aynı anda biraz zor geldi.

Bazı arkadaşlarımızın sakatlığı da gelince takım yapmakta zorlandık. Açıkçası, ezbere oynayan bir takımdan pandemiyle beraber geriye düşen, sakatlıkların 6-7 aylık olduğu, ayakların kırıldığı bir dönem yaşadık. Sakatlık olmasın, gerisini hallederiz biz.

Kaçan puanların telafisi olmaz ama oynanmayan güzel oyunların telafisi olur. Herkesin herkese kafa tuttuğu bir ligdeyiz artık. Ali Sami Yen'de Galatasaraylıların beklentisi rakibi kapatıp etkili bir oyun oynamamız ama bugün için 3 puanı hanemize koymanın sevincini yaşayalım. Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah

Gerek defansif, gerek hücum anlamında seneye iyi başladık. Taraflı tarafsız herkesin düşüncesi buydu. Zaman zaman bunları yaşayacağız, olacak bunlar. Puan kaybetmemek önemli. Eksik oynadık, gereksiz goller yedik, lüzumsuz puanlar kaybettik. Onun tedirginliği var takımda. 'Acaba mı?' diye.

Mbaye Diagne'den daha çok beklentim vardı. Bugün o yüzden çıkardım. Sağdan soldan Galatasaray takımı orta atan, son çizgiye kadar gelip oralardan birçok top kesti. Öncelik alması gerekir idi. İnşallah o da kendine dikkat eder, iyi oynar.

Kazanıyor ama yok. Galatasaray kazanıyor. Kazanıyor ama ne. Kazanıyor. 3 puan almadığı zaman oyun kötü, her şey kötü. Kötü oynayıp kazanıyorsa Galatasaray, daha iyi oynadığı zaman daha rahat kazanacaktır.

1-2 senedir ısrarla şunu sötlüyorum, makas Avrupa'yla açılıyor. Bunu söylerken muhakkak bir şey işaret ediyorum, bir bildiğimiz var. Avrupa ile makas daha da açılacak, ekonomik ve idari anlamda. Dolayısıyla teknik anlamda da açılacak. Bunu 2-3 senedir söylüyorum. Hiç kolay değil. Benim adıma sürpriz değil.

3 puan alınınca sahada her şey yolunda diye düşünüyorum. 3 puan kazanıp işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağınıza kazanıp koyun, daha yeğdir diğerinden. Kaybedersiniz ama iyi oynarsınız, haksızsınız. Kazanır iyi oynamazsınız, yine haksızsınız. İkisini de yapacağız inşallah. Biz bunu yaptık. Yine yaparız. Fakat buraları kayıpsız geçmek önemliydi."