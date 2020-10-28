Galatasaray için transfer itirafı! 15 milyon euro...

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda gizli yürüttüğü bir operasyon Rusya'da açıklandı... İddialara göre Aslan, Rubin Kazan'ın 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia için resmi teklif yaptı.

Aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılılar, Kvaratskhelia için Rubin Kazan Başkanı Rüstem Saimanov ile bizzat iletişime geçti ve 15 milyon euroluk teklif yaptı.





SATIŞA VETO GELDİ

Rus kulübünün başkanının Galatasaray'dan gelen bu teklifi reddettiği ve oyuncunun gelecekte daha yüksek bir bedelle satılmak istendiği dile getirildi.

19 yaşındaki Khvicha Kvaratskhelia, bu sezon Kazan ile 12 maça çıkarken 2 gol 4 assit üretti ve 953 dakika sahada kaldı.



