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için itirafı! 15 milyon euro...

'da son dakika haberi... Rus basınında yer alan habere göre Rubin Kazan kulübüne yakın bir kaynak, sarı kırmızılıların 19 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi teklif yaptığını ve kulübün bu teklifi reddettiğini duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:54 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:00
Galatasaray için transfer itirafı! 15 milyon euro...

'ın yaz sezonunda gizli yürüttüğü bir operasyon Rusya'da açıklandı... İddialara göre Aslan, Rubin Kazan'ın 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu için resmi teklif yaptı.

Aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılılar, Kvaratskhelia için Rubin Kazan Başkanı Rüstem Saimanov ile bizzat iletişime geçti ve 15 milyon euroluk teklif yaptı.



SATIŞA VETO GELDİ
Rus kulübünün başkanının Galatasaray'dan gelen bu teklifi reddettiği ve oyuncunun gelecekte daha yüksek bir bedelle satılmak istendiği dile getirildi.

19 yaşındaki Khvicha Kvaratskhelia, bu sezon Kazan ile 12 maça çıkarken 2 gol 4 assit üretti ve 953 dakika sahada kaldı.

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