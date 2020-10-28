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son durumu duyurdu! ve Linnes...

Son dakika haberleri... Galatasaray, 'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan 'nın tedavisine devam edilirken, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:57
Galatasaray son durumu duyurdu! Belhanda ve Linnes...

, 'in 7. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra geniş alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan , antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel bir program dahilinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Faslı futbolcu Younes 'nın ise tedavisine devam edildi.

Antrenmanın ardından Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin doğum günü kutlandı.


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