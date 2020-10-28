Galatasaray son durumu duyurdu! Belhanda ve Linnes...

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra geniş alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Martin Linnes, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel bir program dahilinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın ise tedavisine devam edildi.

Antrenmanın ardından Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin doğum günü kutlandı.



