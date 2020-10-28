Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim onayı verdi! İlk transfer Sergio Oliveira

Son dakika haberi: onayı verdi! İlk transfer

Son dakika haberi: Barış anlaşmasının imzalanmasından sonra sarı lacivertlilerde harekat başladı. BB Erzurumspor galibiyetiyle güven bulan Cimbom, transfere Portekizli ön libero ile başlıyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:23 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim onayı verdi! İlk transfer Sergio Oliveira

Barış anlaşmasının imzalanmasından sonra aradığı Regista'nın ismini İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a verdi. "Bu oyuncuyu istiyorum. Mutlaka almalıyız" dedi. Neden istediğini ve nasıl alabileceklerini anlatan bilgileri sundu. Albayrak da "Kesinlikle halledeceğiz" dedi. O isim Porto'dan .

Sözleşmesinin bitecek olması ismini öne çıkardı... Porto kendisinin kariyeri boyunca kiraladığı için sözleşme yenilemeyi reddetti. Oliveira görüşmelerini Albayrak yönetecek. Şükrü Hanedar görüşmelere dahil edilmeyecek. 6 aylık sözleşmesi kaldığı için bonservisi en doğru rakama alınacak.

Terim'in transferini isteği 28 yaşındaki Sergio Oliveira'nın en büyük özelliği; ön liberoyla, beraber 8 ve 10 numara oynayabilmesi. Sol ayaklı olması...

Beşiktaş'ta Sergio Oliveira transferine Şenol Güneş engeli

BİZE ULAŞIN