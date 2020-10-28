Onyekuru'dan Galatasaray'a transfer mesajı: Beni alın!

Yaklaşık 1.5 sezon kiralık olarak Galatasaray formasını giyen ve büyük iz bırakan Henry Onyekuru birkez daha transfer gündeminde... Sezon başında büyük uğraşlara rağmen Monaco'nun bırakmadığı Nijeryalı yıldız, Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladı.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Son dönemde forma şansı bulamayan ve takımda mutsuz olan Onyekuru'nun menajeri aracılığıyla Galatasaray'la temas kurduğu ve "Beni alın" mesajını gönderdiği belirtiliyor.



BU KEZ STRATEJİ FARKLI OLACAK

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar birkez daha genç futbolcu için harekete geçme kararı aldı. Ancak yönetim transferde bu kez farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor.





FFP KISKACINDAN KURTULUYOR

Gelecek sezon 'sattığın kadar al' kıskacından kurtulacak olan Galatasaray'ın devre arası Monaco'ya zorunlu satın alla opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.



TERİM'İN BÜYÜK GÖZDESİ

Geçtiğimiz 2 sezonda kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Henry Onyekuru, Fatih Terim'in en çok beğendiği isimlerin başında geliyor.



FORMAYI UNUTTU

Sezonun ilk bölümünde 11'de şans bulan Henry Onyekuru 3 haftadır kadroya giremiyor.



