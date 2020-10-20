Galatasaray'da Fatih Öztürk faciası!

33 yaşındaki eldiven dün de kötü bir performans sergiledi. Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte Fatih Öztürk barajın arkasından topu görmek için kale direğine yapıştı. Babacar da neredeyse boş kaleye meşin yuvarlağı gönderirken fazla zorlanmadı.



Maç boyunca hiçbir topu tutamayan, üzerine gelen kolay şutları dahi kornere çelerek tehlikenin devamını sağlayan Fatih uzatmalarda bir gol daha yedi. Rakip şutu vurduktan sonra reaksiyon vermekte çok geç kalan tecrübeli eldiven bir gole daha sebep oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan kaleci Fatih Öztürk'e "Bir daha oynamasın" diye tepki gösterdiler.







Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

