Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fatih Öztürk faciası!

'da faciası!

Sezon başında 'dan bonservis bedeli ödenmeden alınan yediği gollerle 'ı yakmaya, 'yı aratmaya devam ediyor. Babacar’ın frikiğinde kaleyi boş bıraktı. Yan topların hepsini sektirdi. Maç boyu hatalarıyla taraftarı çıldırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:33 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Galatasaray'da Fatih Öztürk faciası!

33 yaşındaki eldiven dün de kötü bir performans sergiledi. 1-0 öndeyken 'un kazandığı frikikte barajın arkasından topu görmek için kale direğine yapıştı. Babacar da neredeyse boş kaleye meşin yuvarlağı gönderirken fazla zorlanmadı.

Maç boyunca hiçbir topu tutamayan, üzerine gelen kolay şutları dahi kornere çelerek tehlikenin devamını sağlayan Fatih uzatmalarda bir gol daha yedi. Rakip şutu vurduktan sonra reaksiyon vermekte çok geç kalan tecrübeli eldiven bir gole daha sebep oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan kaleci Fatih Öztürk'e "Bir daha oynamasın" diye tepki gösterdiler.



Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

BİZE ULAŞIN