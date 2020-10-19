Haberler Galatasaray Son dakika: Fatih Terim'den iptal edilen gol için flaş yorum! "Bizim VAR'lar sağlık taraması gibi oluyor"

Son dakika: 'den iptal edilen gol için flaş yorum! "Bizim VAR'lar sağlık taraması gibi oluyor"

Son dakika haberi: Galatasaray Teknik Direktörü , 2-1 mağlup oldukları maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, 'nın iptal edilen golüyle ilgili, "Bizim VAR'lar genelde sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri" derken, gören Etebo'ya ise, "Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart" sözleriyle tepki gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:02
Son dakika: Fatih Terim'den iptal edilen gol için flaş yorum! "Bizim VAR'lar sağlık taraması gibi oluyor"

Galatasaray Teknik Direktörü , 2-1 mağlup oldukları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, 'nın iptal edilen golü ve Etebo'nun kırmızı kartı hakkında flaş ifadeler kullandı.

Terim'in sözlerinden satır başları şu şekilde:

"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık. İlk yarı yıprandıktan sonra ikinci yarı 10 kişi oynamak kolay değil. Hamlelerimiz oldu, golü de bulduk ama verilmedi. Bizim VAR'lar genelde sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri.

ETEBO'YA KIRMIZI KART TEPKİSİ!

Emeklerin yazık olduğu bir maç daha. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, ! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar. Bir eksik oynamak kolay olmuyor. Buna rağmen uğraştık. Maalesef olmadı. Bireysel hataları önleyemiyoruz. Çok üzgünüm."

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