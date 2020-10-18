Galatasaray'da flaş transfer harekatı! Falcao yerine Diego Costa

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor... Sarı kırmızılılar sezon sonunda Amerika Futbol Ligi MLS'e gitmeyi planlayan Falcao'nun yerine en az onun kadar kaliteli birini istiyor.

İddiaya göre 2021 Haziran'da Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek Diego Costa'yı kadrosuna katmak için Galatasaray çalışmalarına başladı bile. Geçtiğimiz Mayıs ayında da sarı kırmzılıların talip olduğu yıldız futbolcu, kendisine gelen teklifi reddetmişti.

FALCAO'DAN DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ

Öte yandan Galatasaray'dan 5 milyon euro ve prim alan Falcao'nun yerine gelecek Diego Costa'nın 4 milyon euro civarında bir ücrete imza atması planlanıyor.

FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Bununla beraber Diego Costa'ya Fenerbahçe'nin de talip olduğu ve bedelsiz transferi yapmak istediği biliniyor.



