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'da flaş harekatı! Falcao yerine

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar sezonun sona ermesiyle beraber takımdan ayrılması beklenen Falcao'nun alternatifini buldu bile. İddiaya göre Aslan, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu bilinen 'ya parçalıyı giydirecek. İşte detaylar... (Fotomac.comt.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 13:12 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 13:21
Galatasaray'da flaş transfer harekatı! Falcao yerine Diego Costa

transferde bombayı patlatıyor... Sarı kırmızılılar sezon sonunda Amerika Futbol Ligi MLS'e gitmeyi planlayan Falcao'nun yerine en az onun kadar kaliteli birini istiyor.

İddiaya göre 2021 Haziran'da Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek 'yı kadrosuna katmak için Galatasaray çalışmalarına başladı bile. Geçtiğimiz Mayıs ayında da sarı kırmzılıların talip olduğu yıldız futbolcu, kendisine gelen teklifi reddetmişti.

FALCAO'DAN DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ
Öte yandan Galatasaray'dan 5 milyon euro ve prim alan Falcao'nun yerine gelecek Diego Costa'nın 4 milyon euro civarında bir ücrete imza atması planlanıyor.

FENERBAHÇE DE PEŞİNDE
Bununla beraber Diego Costa'ya Fenerbahçe'nin de talip olduğu ve bedelsiz transferi yapmak istediği biliniyor.

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