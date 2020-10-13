Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Ve Fernando Muslera imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

haberi: Ve imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında iyileşip takıma dönmesi beklenen Uruguaylı eldivenin sarı-kırmızılı takımla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 19:43 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 19:44
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Fernando Muslera imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan ile nikah tazeleniyor. Todofichajes'in haberine göre, Galatasaray ile Fernando Muslera arasında yeni sözleşme müzakereleri başladı.

10. YILI ÖDÜLLENDİRİLECEK!
2021 yılında sözleşmesi sona erecek ve sarı-kırmızılı takımda 10. senesini dolduracak olan Uruguaylı file bekçisi, yeni kontrat ile ödüllendirilecek.

2 YIL UZATILACAK!
Haberde, Galatasaray'ın 2 yıllık yeni sözleşme teklifinin Muslera tarafından kabul gördüğü belirtildi. İki taraf arasındaki anlaşmanın yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.

BİZE ULAŞIN