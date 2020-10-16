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maçı öncesi 'da flaş gelişme! ve ... | Son dakika haberleri

'in 5. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'da sakatlığı bulunan kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, sol üst arka adalesinde şikayeti bulunan ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 21:58
Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da flaş gelişme! Taylan Antalyalı ve Omar Elabdellaoui... | Son dakika haberleri

'in 5'inci haftasında sahasında 'u konuk edecek maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladıktan sonra hedefsiz pas oyunlarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör yönetiminde taktik çalışmalar yapıldı. İdman, yenilenme koşuları ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda, kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken; , Martin Linnes, Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli ise antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Norveç Milli Takımı ile geçtiğimiz hafta üç maçta oynayan ve dönüşü yapılan değerlendirmede sol üst arka adalesinde şikayeti bulunan , günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Dün sabaha karşı 'dan dönen , ise günü adaptasyon çalışmasıyla geçirdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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