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Kanatlar amade!

'nun ayrılmasından sonra hızlı ve skor üretecek bir oyuncu istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 00:53 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Kanatlar Emre amade!
'nun ayrılmasından sonra hızlı ve skor üretecek bir oyuncu istedi. Gündeme pek çok isim geldi. Ancak beklenen transfer yapılamadığı için Terim, Akbaba'ya döndü. Tam da ligin başlangıcında sakatlanan Akbaba şimdi sahalara dönüş için gün sayıyor. Terim, Akbaba'yı idmanlarda kanat oyuncusu gibi kullanmaya başladı. Milli ara dönüşünde Terim'in kanatlar iki Emre'den kurmayı planladığı gelen bilgiler arasında...
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