Kanatlar Emre amade!

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 00:53Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Henry Onyekuru'nun ayrılmasından sonra Fatih Terimkanada hızlı ve skor üretecek bir oyuncu istedi. Gündeme pek çok isim geldi. Ancak beklenen transfer yapılamadığı için Terim, Emre Akbaba'ya döndü. Tam da ligin başlangıcında sakatlanan Akbaba şimdi sahalara dönüş için gün sayıyor. Terim, Akbaba'yı idmanlarda kanat oyuncusu gibi kullanmaya başladı. Milli ara dönüşünde Terim'in kanatlar iki Emre'den kurmayı planladığı gelen bilgiler arasında...