Haberler Galatasaray El Tigre'yi seçti

El Tigre'yi seçti

karşısında Diagne’yi deneyen ancak memnun kalmayan deneyimli teknik adam, bundan sonra forvette ilk sıraya Kolombiyalı oyuncunun adını yazacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 00:52 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
El Tigre'yi seçti
Teknik direktör , ileri uçtaki tercihini belirledi. bu sezon Avrupa dahil 7 maça çıkarken başarılı çalıştırıcı, ve arasında gidip geldi. Yoğun maç temposunu düşünerek iki forvetini de kullanmak ve aynı zamanda hazır tutmak isteyen Fatih Terim, bundan çok da sonuç alamadı. Değişmeli oynayan iki futbolcuda istikrar sorunu ortaya çıktı.

GOL ATMASA DA OYNAYACAK
Avrupa'dan elenilmesinin de etkisiyle artık Radamel Falcao üzerinde durmak isteyen Fatih Terim, Aytemiz maçından başlayarak Kolombiyalı yıldıza ilk 11'de şans verecek. Gol atamasa dahi üzerinde ısrar edecek. deplasmanında ilk 11'de bulduğu şansı kötü kullanan Mbaye Diagne ise yedek soyunacak. Maçın skoruna göre destek olarak sahaya sürülecek
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