Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Kasımpaşa maçı sonrası flaş açıklama!

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Radamel Falcao yine eleştiri oklarını üzerine çeken isim olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda başkan yardımcısı Yusuf Günay, ikinci yarıda oyuna giren Kolombiyalı futbolcu için, "O kadar para verdik, bari bir işe yara" siteminde bulunmuştu.

Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

34 yaşındaki yıldız, yaptığı paylaşımda, "Karmaşık bir hafta. Çalışmalarımızın sonucunu alamadık. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.