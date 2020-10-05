Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Kasımpaşa maçı sonrası flaş açıklama!

: 'da 'dan maçı sonrası flaş açıklama!

'ın 'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada , performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Kolombiyalı oyuncu eleştirilerin hedefi haline gelirken, yenilgi sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:04
Son dakika: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan Kasımpaşa maçı sonrası flaş açıklama!

'in 4. haftasında 'ya 1-0 mağlup olan 'da yine eleştiri oklarını üzerine çeken isim olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda başkan yardımcısı Yusuf Günay, ikinci yarıda oyuna giren Kolombiyalı futbolcu için, "O kadar para verdik, bari bir işe yara" siteminde bulunmuştu.

Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

34 yaşındaki yıldız, yaptığı paylaşımda, "Karmaşık bir hafta. Çalışmalarımızın sonucunu alamadık. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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