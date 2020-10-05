Son dakika: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı 2 hafta yok!

Galatasaray'da bu sezon orta sahanın değişilmez oyuncuları arasında yer alan Taylan Antalyalı, Kasımpaşa maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın son anlarında sol bacağında sorun yaşayan 25 yaşındaki oyuncu sekmeye başladı. 90'da yerini Donk'a bırakan Taylan'ın tedavi sürecinin 2 haftayı bulacağı bildirildi.

ALANYASPOR MAÇINA YETİŞMESİ ZOR!

Milli aranın ardından 19 Ekim'de Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın bu maça yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.