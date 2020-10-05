Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı 2 hafta yok!

: 'da sakatlığı bulunan 2 hafta yok!

'in 4. haftasındaki maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 'nın son durumu belli oldu. 25 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin 2 haftayı bulacağı ve 'deki maçına yetişmesi zor göründüğü belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:18 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:34
Son dakika: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı 2 hafta yok!

'da bu sezon orta sahanın değişilmez oyuncuları arasında yer alan , maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın son anlarında sol bacağında sorun yaşayan 25 yaşındaki oyuncu sekmeye başladı. 90'da yerini Donk'a bırakan Taylan'ın tedavi sürecinin 2 haftayı bulacağı bildirildi.

ALANYASPOR MAÇINA YETİŞMESİ ZOR!
Milli aranın ardından 'de ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın bu maça yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

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