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Devlerden tarihi hezimet! 38 yıl sonra...

'ın play-off turunda Glasgow Rangers'a elenmesi sonrası, 'un 3 büyük kulübü olan , ve Galatasaray tarihi bir hezimete imza atmış oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 00:40
Devlerden tarihi hezimet! 38 yıl sonra...

'un 3 büyükleri 38 yıl sonra ilk kez Avrupa'da ön elemeleri aşamadı. 1981/82 sezonunda 3 büyükler olan , ve kupalara katılamamıştı.

Bir önceki sezonun şampiyonu , Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda 'e elenmişti. Kupa Galipleri Kupası'na katılan Ankaragücü ise SKA Rostov'a elenmişti.

1995/96 sezonunda üç büyükler, yine ekime kalamadan elenmiş ancak o dönem grup aşamasına denk gelen Kupası 1. Turu'nda Fenerbahçe, 'e karşı mücadele etmişti.

Bu sezon Fenerbahçe kupalara katılamazken, Beşiktaş 3. ön eleme turunda, Galatasaray ise playoff aşamasında veda etti.

'nin Avrupa'daki temsilcileri Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde olarak kaldı.

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