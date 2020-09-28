Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'ın Rangers maçını Andris Treimanis yönetecek

Son dakika: 'ın Rangers maçını Andris Treimanis yönetecek

Son dakika haberi: 'ın play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı maçının hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:58
Son dakika: Galatasaray'ın Rangers maçını Andris Treimanis yönetecek
'ın play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla oynayacağı maçta, Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
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