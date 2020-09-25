Rakipleri boğdu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ikinci maça da 11'de başlayan Mbaye Diagne birçok girişiminde bulunsa da golle buluşamadı. Senegalli yıldız, ilk yarıda bir pozisyonda kafa topuna çıktı. 28 yaşındaki golcü rakip stoper Mario Vuskovic ile kaleci Josip Posavec'i aynı anda yere yığdı. Diagne, 75. dakikada jeneriklik bir gol atacaktı fakat kaleci izin vermedi. Ceza sahası içinde röveşata çıkaran Diagne'nin şutu son anda kornere çelindi.