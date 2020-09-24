GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray transfer haberi: Terim'den sürpriz karar! Arda Turan'ın yerine...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Terim'den sürpriz karar! Arda Turan'ın yerine...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezona 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Ligin uzun bir maraton olduğunu bu nedenle kadro derimliğine ihtiyaçları olduğunu dile getiren Fatih Terim, sürpriz bir ismin kadroya dahil edilmesini istedi. İşte Arda Turan'ın yerine düşünülen isim ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
24 Eylül 2020 Perşembe 11:25, Güncelleme 24.09.2020 11:41
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Terim'den sürpriz karar! Arda Turan'ın yerine...