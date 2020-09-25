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Cimbom’un değişmezleri

, karşılaşmasında birçok oyuncusunu dinlendirirken ve Marcao'dan vazgeçemedi. 'de FK ve , 'nde ise maçlarında 90 dakika forma giyen ikili, Hajduk Split maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Taylan ve Marcao başarılı futbollarını, Hırvat ekibi karşısında da sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 01:21 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Cimbom’un değişmezleri

Teknik direktör , karşılaşmasında birçok oyuncusunu dinlendirirken ve Marcao'dan vazgeçemedi. 'de FK ve , 'nde ise maçlarında 90 dakika forma giyen ikili, Hajduk Split maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Taylan ve Marcao başarılı futbollarını, Hırvat ekibi karşısında da sürdürdü.

LİNNES SAĞ BEK
Süper Lig'de Başakşehir ve Gaziantep maçlarında 90 dakika mücadele eden Omar Elabdellaoui, Neftçi Bakü karşılaşmasında olduğu gibi Hajduk Split karşısında da yedek soyundu. Teknik heyet, Norveçli oyuncunun yerine vatandaşı Martin Linnes'i ilk 11'e koydu.

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