Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Mbaye Diagne'yi istemesi gözleri Galatasaray'a çevirdi. Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon dolaşırken sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcu için 15 milyon euro talep ettiği, bu rakamın kabul edilmemesi üzerine para+oyuncu takasının gündeme geldiği öğrenildi. Kiralamaya da sıcak bakmayan Cimbom'un, Diagne'ye karşılık 7 milyon euro ve İrfan Kahveci'yi istediği ifade edildi. İki kulüp arasında görüşmelerin bir süre daha sürmesi bekleniyor.
Başakşehir’le İrfan Can pazarlığı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Mbaye Diagne'yi istemesi gözleri Galatasaray'a çevirdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:38 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50