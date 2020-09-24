Haberler Galatasaray Başakşehir’le İrfan Can pazarlığı

’le İrfan Can pazarlığı

Başkanı 'ın 'yi istemesi gözleri 'a çevirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:38 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Başakşehir’le İrfan Can pazarlığı

Başkanı 'ın 'yi istemesi gözleri 'a çevirdi. Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon dolaşırken sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcu için 15 milyon euro talep ettiği, bu rakamın kabul edilmemesi üzerine para+oyuncu takasının gündeme geldiği öğrenildi. Kiralamaya da sıcak bakmayan Cimbom'un, Diagne'ye karşılık 7 milyon euro ve İrfan Kahveci'yi istediği ifade edildi. İki kulüp arasında görüşmelerin bir süre daha sürmesi bekleniyor.

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