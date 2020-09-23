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Denizlispor Jimmy Durmaz transferinde sona geldi

'da teknik direktör 'in kadroda düşünmediği isimlerden olan Jimmy Durmaz, takımlarından ile anlaşmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:50 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:54
Denizlispor Jimmy Durmaz transferinde sona geldi

'de 3. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek , Galatasaraylı Jimmy Durmaz transferinde sona yaklaştı.

Oyuncuyla sezon başından beri ilgilenen yeşil-siyahlıların Jimmy'e iyi bir teklif götürdüğü ve asıllı oyuncuyla el sıkışmak üzere olduğu vurgulandı. Yönetimden mutlaka takviye yapmasını isteyen teknik direktör 'nin kanat mevkisi için deneyimiyle ön plana çıkan Jimmy Durmaz'ı kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.

Denizlispor'un Jimmy'nin yanı sıra stoper, orta saha ve forvete de transfer yapacağı vurgulandı.

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