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'a Asamoah transferi müjdesi! Gemileri yaktı...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar mali gelir gideri dengelemek adına transfer operasyonunda temkimli davranırken, sürpriz bir haberle karşı karşıya kaldı. Buna göre yaz transfer sezonunda adı sıkça Galatasaray ile anılan , Inter ile sözleşmesini feshedebilir! İşte o gelişme ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 15:24 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 15:25
Galatasaray'a Asamoah transferi müjdesi! Gemileri yaktı...

Yaz sezonunda adı sıkça ile anılan , artık sarı kırmızılılara çok daha yakın... İtalyan basını, konu ile ilgili sürpriz bir habere imza attı.

Buna göre Ganalı futbolcu, kısa süre içerisinde Inter'den ayrılabilir. İtalyan kulübünün yetkilileri, Asamoah'ın sürekli yaşadığı sakatlıklardan dolayı form tutamadığını düşünüyor ve oyuncuyu gönermek istiyor.

MAAŞI SORUN
Asamoah, şu anda Inter'den yıllık 3 milyon euro kazanıyor. Inter bu miktarı Asamoah ile görüşecek ancak kendisine talip olan takımlar 3 milyon euronun yanına dahi yanaşmıyor.

Öte yandan yıldız futbolcu ile Galatasaray, bir dizi Alman kulübü, Crotone ve Benevento ilgileniyor.

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