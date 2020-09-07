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07 Eylül 2020, Pazartesi
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İki sene daha ’dayım

İki sene daha Galatasaray’dayım

Büyük bir hayran kitlesi olan Meksikalı yazar 'e konuk olan önemli açıklamalar yaptı.

Büyük bir hayran kitlesi olan Meksikalı yazar 'e konuk olan önemli açıklamalar yaptı. Kolombiyalı golcü, " ile devam etmeyi düşünüyor musun?'' sorusuna " hiçbir şey belli olmaz. Ama Galatasaray ile iki yıllık sözleşmem ve sonuna kadar kalmak istiyorum" yanıtı verdi. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle çok heyecanlı olduklarını belirten Falcao, katıldığı canlı yayında sarı-kırmızılı taraftara da övgü yağdırdı ve "Gördüğüm en tutkulu topluluk" ifadesini kullandı
  1. 7.9.2020
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