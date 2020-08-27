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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Kaptanlığa göz kırpıyor

Kaptanlığa göz kırpıyor

G.Saray'a geri dönen , antrenmanlarda gösterdiği müthiş performanslarla ilk 11'e göz kırpıyor.

G.Saray'a geri dönen , antrenmanlarda gösterdiği müthiş performanslarla ilk 11'e göz kırpıyor. Yıldız oyuncunun, böyle devam etmesi halinde sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor. Ayrıca, takım arkadaşlarıyla kurduğu yakın ilişkiler de herkesi memnun ediyor.
  1. 27.8.2020
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