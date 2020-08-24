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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Koloni kuracak!

Koloni kuracak!

Uruguay'dan Ovacion, 'in, "" kurmaya hazırlandığı haberini yaptı.

Uruguay'dan Ovacion, 'in, "" kurmaya hazırlandığı haberini yaptı. Gazete, Terim'in Muslera'dan çok memnun olduğunu belirtirken, "Onu gelecekte kendisinin varisi olarak görüyor. Ayrıca Muslera'nın tavsiyesiyle Saracchi'yi aldı. Falcao ise zaten elinde" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, "Sırada ve Jefferson Lerma var" denildi.

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera, futbolu bıraktıktan sonra da Florya'da çalışmaya devam edecek.
  1. 24.8.2020
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