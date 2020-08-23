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23 Ağustos 2020, Pazar
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ilk 11’de

Diagne ilk 11’de

as takımda sürpriz isimlere yer verdi.

Teknik direktör , eldeki imkanlar dahilinde takımı yeni sezona hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın idmanında 11'e 11 hazırlık maçı oynatan Terim, bu maçta as takımda; Fatih - Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi - Donk, Ömer, Akbaba, Emre Kılınç - , Falcao'ya yer verdi. Yeni transferler Fatih, Omar ve Emre Kılınç'ın formayı kaptığı görünürken Diagne'nin de 11'de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

ARDA YEDEK

İdman maçında yedek takım ise Okan - Şener, Emin, Ahmet, Linnes - Yunus, , Feghouli, Arda - Oğulcan, Adem 11'inde oluştu. İki takımın da büyük efor sarf ettiği çift kale maçta, yedekler göze girmek için büyük çaba harcadı.

  1. 23.8.2020
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