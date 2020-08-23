Diagne ilk 11’de
Fatih Terim as takımda sürpriz isimlere yer verdi.
Teknik direktör Fatih Terim, eldeki imkanlar dahilinde takımı yeni sezona hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın idmanında 11'e 11 hazırlık maçı oynatan Terim, bu maçta as takımda; Fatih - Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi - Donk, Ömer, Emre Akbaba, Emre Kılınç - Diagne, Falcao'ya yer verdi. Yeni transferler Fatih, Omar ve Emre Kılınç'ın formayı kaptığı görünürken Diagne'nin de 11'de yer alması dikkatlerden kaçmadı.
ARDA YEDEK
İdman maçında yedek takım ise Okan - Şener, Emin, Ahmet, Linnes - Yunus, Belhanda, Feghouli, Arda - Oğulcan, Adem 11'inde oluştu. İki takımın da büyük efor sarf ettiği çift kale maçta, yedekler göze girmek için büyük çaba harcadı.
- 23.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Diagne ilk 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.