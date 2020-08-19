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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yeni frikikçi

Yeni frikikçi Emre

Aslan'ın 'dan transferi Kılınç idmanlarda attığı gollerle takdir topluyor.

Aslan'ın 'dan transferi Kılınç idmanlarda attığı gollerle takdir topluyor. Yeni sezona formda girmek için çok çalışan 25 yaşındaki futbolcu, ilk 11'e yerleşmek için sıkı mücadele ediyor. Emre'nin idmanlardan sonra duran top çalışması yaptığı da öğrenildi. Sol ayaklı yıldız bu sezon yeni frikikçi olabilir.
  1. 19.8.2020
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