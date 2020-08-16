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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Cimbom'da Kalu haftası! Yönetimden flaş hamle

'da Kalu haftası! Yönetimden flaş hamle

Cimbom'da Kalu haftası! Yönetimden flaş hamle

çalışmalarına devam eden , Bordeaux’dan 'yu kadrosuna katmakta oldukça kararlı... Sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için yapacağı teklifi artırmaya karar verdi.

'da gündem kanat transferi... Sarı-Kırmızılı Yönetim, tamamiyle bu mevkiye yapacağı transfere odaklandı. Gündemdeki 1 numaralı isim ise Fransız temsilcisi Bordeaux'da forma giyen Samuel Kalu... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu transferi çok istiyor. Takvim'in haberine göre; sarı-Kırmızılı yöneticilerin önümüzdeki hafta Fransa'ya çıkarma yaparak transferi bitirmek istediği öğrenildi.

22 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılmıştı. 'un daha önce yaptığı teklifi artırarak transferi sonlandırmak istediği biliniyor. 2018 yılından beri Bordeaux forması giyen Kalu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Genç yıldız 12 kez Nijerya forması giydi. Bu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

MENAJERLİK ŞİRKETLERİ AYNI!

ile ilgili ilginç bir detay var. Genç oyuncunun hakları Belhanda, Onyekuru ve Emre Kılınç gibi isimler ile aynı menajerlik şirketinde. G.Saray, iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi neticelendirmenin peşinde. Yetenekli oyuncu geçen sezon Bordeaux formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol ve 1 asist üretmişti.

  1. 16.08.2020
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