Galatasaray Aboubakar'ı kenara yazdı
Menajerlerın önerdiği Vincent Aboubakar, Fatih Terim'in aklına takıldı. Ancak Terim, maaşında ciddi bir indirim yaparak 2 milyon euro'nun altına inen Mbaye Diagne'ye bir şans daha verme kararı aldı. Bu yüzden Aboubakar teklifini beklemeye aldı.
Menajerlerın önerdiği Vincent Aboubakar, Fatih Terim'in aklına takıldı. Ancak Terim, maaşında ciddi bir indirim yaparak 2 milyon euro'nun altına inen Mbaye Diagne'ye bir şans daha verme kararı aldı. Bu yüzden Aboubakar teklifini beklemeye aldı. Diagne beklenen patlamayı yapamazsa Aboubakar ismi yeniden gündeme gelecek.
SAKATLIK ETKİLEDİ
Yaşadığı sakatlığın ardından Aboubakar bu sezon Porto formasıyla ligde 5 maçta 66 dakika süre alırken 10 maçta 2 gol kaydetti.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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