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14 Ağustos 2020, Cuma
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Aboubakar'ı kenara yazdı

Galatasaray Aboubakar'ı kenara yazdı

Menajerlerın önerdiği , 'in aklına takıldı. Ancak Terim, maaşında ciddi bir indirim yaparak 2 milyon euro'nun altına inen 'ye bir şans daha verme kararı aldı. Bu yüzden Aboubakar teklifini beklemeye aldı.

Menajerlerın önerdiği Vincent Aboubakar, 'in aklına takıldı. Ancak Terim, maaşında ciddi bir indirim yaparak 2 milyon euro'nun altına inen Mbaye Diagne'ye bir şans daha verme kararı aldı. Bu yüzden Aboubakar teklifini beklemeye aldı. Diagne beklenen patlamayı yapamazsa Aboubakar ismi yeniden gündeme gelecek.

SAKATLIK ETKİLEDİ
Yaşadığı sakatlığın ardından Aboubakar bu sezon Porto formasıyla ligde 5 maçta 66 dakika süre alırken 10 maçta 2 gol kaydetti.

  1. 14.8.2020
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