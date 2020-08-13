Fatih Terim'den transfer telefonu! Genç stoper Galatasaray'a
Kadrosunu yerli bir stoperle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Adana Demirspor'un genç stoperi Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim, 22 yaşındaki savunma oyuncusu hakkında mavi-şimşeklerin yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptı.
Transferde anlaşma sağlanan isimleri üst üste açıklayan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yeni yabancı kuralı sebebiyle yerli isimlere ağırlık veren sarı-kırmızılı takım, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Bir süredir stoper bölgesi için arayışlarda bulunan Galatasaray, Adana Demirspor'un başarılı savunma oyuncusu Adil Demirbağ'ı gözüne kestirdi. Teknik direktör Fatih Terim, 22 yaşındaki stoperin transferi için Adana Demirspor yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptı.
FATİH TERİM ADİL İÇİN ARADI!
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adil Demirbağ'ın durumunu sormak için Adana Demirsporlu yetkilileri aradı ve görüş aldı.
22 yaşındaki savunmacı bu sezon mavi lacivertlilerde 24 maçta oynadı ve 1 gol ile 1 asist kaydetti.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'den transfer telefonu! Genç stoper Galatasaray'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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