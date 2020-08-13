Fatih Terim'den transfer telefonu! Genç stoper Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Terim'den transfer telefonu! Genç stoper Galatasaray'a

'den telefonu! Genç stoper 'a

Fatih Terim'den transfer telefonu! Genç stoper Galatasaray'a

Kadrosunu yerli bir stoperle güçlendirmek isteyen , Demirspor'un genç stoperi 'ı gündemine aldı. , 22 yaşındaki savunma oyuncusu hakkında mavi-şimşeklerin yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptı.

Transferde anlaşma sağlanan isimleri üst üste açıklayan 'ın durmaya niyeti yok. 'nun belirlediği yeni yabancı kuralı sebebiyle yerli isimlere ağırlık veren sarı-kırmızılı takım, , Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Bir süredir stoper bölgesi için arayışlarda bulunan Galatasaray, Demirspor'un başarılı savunma oyuncusu 'ı gözüne kestirdi. , 22 yaşındaki stoperin transferi için yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptı.

FATİH TERİM ADİL İÇİN ARADI!
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adil Demirbağ'ın durumunu sormak için Adana Demirsporlu yetkilileri aradı ve görüş aldı.

22 yaşındaki savunmacı bu sezon mavi lacivertlilerde 24 maçta oynadı ve 1 gol ile 1 asist kaydetti.

  1. 13.08.2020
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