Oğulcan Galatasaray'da

Çaykur Rize ile sözleşmesi sona eren ve bedelsiz kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık anlaşma yapıldı. Oğulcan ilk yıl 3 milyon 750 bin, daha sonra 4 milyon 250 bin ve 4 milyon 750 bin, son yıl 5 milyon 250 bin TL kazanacak.