Oğulcan Galatasaray'da
Galatasaray, Arda Turan'ın ardından ikinci transferini de açıkladı. Kulübün resmi Twitter hesabı önce, Oğulcan Çağlayan'ın "Türkiye'nin ilk ve dört yıldızlı takımı merhaba" sözlerinin yer aldığı bir video paylaştı. Ardından da KAP bildirimi geldi.
Çaykur Rize ile sözleşmesi sona eren ve bedelsiz kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık anlaşma yapıldı. Oğulcan ilk yıl 3 milyon 750 bin, daha sonra 4 milyon 250 bin ve 4 milyon 750 bin, son yıl 5 milyon 250 bin TL kazanacak.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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