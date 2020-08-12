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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Oğulcan 'da

Oğulcan Galatasaray'da

, 'ın ardından ikinci transferini de açıkladı. Kulübün resmi Twitter hesabı önce, Oğulcan Çağlayan'ın "'nin ilk ve dört yıldızlı takımı merhaba" sözlerinin yer aldığı bir video paylaştı. Ardından da KAP bildirimi geldi.

ile sözleşmesi sona eren ve bedelsiz kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık anlaşma yapıldı. Oğulcan ilk yıl 3 milyon 750 bin, daha sonra 4 milyon 250 bin ve 4 milyon 750 bin, son yıl 5 milyon 250 bin TL kazanacak.

  1. 12.8.2020
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