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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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yeni maestrosunu Fransa'da buldu! İşte yapılan teklif

Galatasaray yeni maestrosunu Fransa'da buldu! İşte yapılan teklif

Lemina ve Seri'nin takımlarına dönmelerinin ardından orta saha transferinde gaza basan , forması giyen Jean-Ricner için 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Öncelikle orta sahadaki boşluğu doldurmak isteyen 'ın, Fransa Ligue 1'de forması giyen Jean- Ricner için girişimlere başladığı bildirildi. gazeteci Nicolas Corvillac'ın verdiği habere göre, sarı-kırmızılı yöneticiler, Bellegarde ile yakından ilgileniyor.

Hatta, Galatasaray'ın 22 yaşındaki orta saha için 2 milyon euro önerdiği ifade edildi. Strasbourg'un bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ayrıca Fransız ön liberonun menajerinin kısa süre içerisinde 'ye geleceği ve Galatasaraylı yetkililerle aralarındaki son pürüzleri gidermek için masaya oturacağı aktarıldı.

  1. 3.8.2020
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