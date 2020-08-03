Galatasaray yeni maestrosunu Fransa'da buldu! İşte yapılan teklif

Öncelikle orta sahadaki boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1'de Strasbourg forması giyen Jean- Ricner Bellegarde için girişimlere başladığı bildirildi. Fransız gazeteci Nicolas Corvillac'ın verdiği habere göre, sarı-kırmızılı yöneticiler, Bellegarde ile yakından ilgileniyor.

Hatta, Galatasaray'ın 22 yaşındaki orta saha için 2 milyon euro önerdiği ifade edildi. Strasbourg'un bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ayrıca Fransız ön liberonun menajerinin kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği ve Galatasaraylı yetkililerle aralarındaki son pürüzleri gidermek için masaya oturacağı aktarıldı.