Galatasaray yeni maestrosunu Fransa'da buldu! İşte yapılan teklif
Lemina ve Seri'nin takımlarına dönmelerinin ardından orta saha transferinde gaza basan Galatasaray, Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde için 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Öncelikle orta sahadaki boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1'de Strasbourg forması giyen Jean- Ricner Bellegarde için girişimlere başladığı bildirildi. Fransız gazeteci Nicolas Corvillac'ın verdiği habere göre, sarı-kırmızılı yöneticiler, Bellegarde ile yakından ilgileniyor.
Hatta, Galatasaray'ın 22 yaşındaki orta saha için 2 milyon euro önerdiği ifade edildi. Strasbourg'un bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ayrıca Fransız ön liberonun menajerinin kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği ve Galatasaraylı yetkililerle aralarındaki son pürüzleri gidermek için masaya oturacağı aktarıldı.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray yeni maestrosunu Fransa'da buldu! İşte yapılan teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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