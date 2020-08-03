Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! Kasa dolacak
Bu sezon tüm kulvarlarda kötü bir grafik çizmesine rağmen Galatasaray'ın yıldızları paylaşılamıyor. Lucescu’nun istifasını geri almasıyla Dinamo Kiev’de Marcao defteri yeniden açıldı. 4 İngiliz takımı Luyindama’nın peşinde... Arap takımlarıyla anılan Belhanda için de ilk teklif Fransızlardan geldi. İşte detaylar...
Kötü geçen bir sezonu geride bırakan ve hedefleri olan yeni bir takım için kolları sıvayan Galatasaray'da arayışlar devam ederken diğer yandan da yıldız isimlerine arka arkaya teklifler gelmeye başladı. Özellikle de Luyindama gözde aranan isimlerin başında geliyor. Sakatlanan Kongolu stoper sezonun ikinci yarısında forma giymemesine karşın İngiliz takımlarının gözdesi durumunda... Luyindama'yı Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa'nın transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray'ın, olası bir transferden en az 15 milyon euro kazanması bekleniyor.
SAMPDORIA TALİP OLDU
Cimbom'un bir diğer stoperi Marcao da birçok takımla anılıyor. Ama en çok öne çıkan takım Dinamo Kiev... Taraftarların tepkisine karşılık Luce'nin başkan Surkis'in ısrarlı talebi sonunda istifasını geri çekmesinin ardından Marcao defteri yeniden açıldı. Marcao için Kiev'in, kapısını çaldığı G.Saray, bedeli 12 milyon euro olarak belirledi. Gönderilmesi planlanan Belhanda'ya ise İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. 1 yıl daha sözleşmesi olan ve 5 milyon euro bedel biçilen Faslıyı, Sampdoria da gündemine aldı. 10 milyona alınan Belhanda 14 gol attı.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Arap takımlarıyla anılan Younes Belhanda için teklif Körfez ülkelerinden değil de Fransa'dan… Faslı oyuncuyu isteyen, Fransız ekibi Galatasaray'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak yönetimin bu öneriyi az bulduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
ŞİMDİDEN FORM TUTTU
Uzun süredir İngiliz takımlarını peşinden koşturan Luyindama sakatlıktan tamamen kurtuldu. Bu sezon lisansı çıkarılmaması nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen oyuncu, tatilde dahi özel çalışmalar yaparak takımla arasındaki açığı kapatmayı başardı.
İLK İŞİ MARCAO
Dinamo Kiev'de teknik direktör olarak göreve yeni başlayan ve taraftar tepkisi nedeniyle 4 gün sonra istifa eden Mircea Lucescu, kararından geri döndü. Hemen çalışmalara başlayan Rumen hoca, Galatasaray'ın parlayan ismi Marcao'nun alınmasını talep etti
- 3.8.2020
- Fatih Terim'den forvet için sürpriz tercih! Gelecek sezon Galatasaray'da...
- Galatasaray yönetiminden çok kritik hamle! Tam 60 milyon...
- Fenerbahçe'den transferde takas bombası! Alper Potuk ve Erol Bulut...
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi
- Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! Kasa dolacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.