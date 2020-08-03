Galatasaray'ın yıldızları kapış kapış! Kasa dolacak

Kötü geçen bir sezonu geride bırakan ve hedefleri olan yeni bir takım için kolları sıvayan Galatasaray'da arayışlar devam ederken diğer yandan da yıldız isimlerine arka arkaya teklifler gelmeye başladı. Özellikle de Luyindama gözde aranan isimlerin başında geliyor. Sakatlanan Kongolu stoper sezonun ikinci yarısında forma giymemesine karşın İngiliz takımlarının gözdesi durumunda... Luyindama'yı Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa'nın transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray'ın, olası bir transferden en az 15 milyon euro kazanması bekleniyor.

SAMPDORIA TALİP OLDU

Cimbom'un bir diğer stoperi Marcao da birçok takımla anılıyor. Ama en çok öne çıkan takım Dinamo Kiev... Taraftarların tepkisine karşılık Luce'nin başkan Surkis'in ısrarlı talebi sonunda istifasını geri çekmesinin ardından Marcao defteri yeniden açıldı. Marcao için Kiev'in, kapısını çaldığı G.Saray, bedeli 12 milyon euro olarak belirledi. Gönderilmesi planlanan Belhanda'ya ise İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. 1 yıl daha sözleşmesi olan ve 5 milyon euro bedel biçilen Faslıyı, Sampdoria da gündemine aldı. 10 milyona alınan Belhanda 14 gol attı.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Arap takımlarıyla anılan Younes Belhanda için teklif Körfez ülkelerinden değil de Fransa'dan… Faslı oyuncuyu isteyen, Fransız ekibi Galatasaray'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak yönetimin bu öneriyi az bulduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

ŞİMDİDEN FORM TUTTU

Uzun süredir İngiliz takımlarını peşinden koşturan Luyindama sakatlıktan tamamen kurtuldu. Bu sezon lisansı çıkarılmaması nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen oyuncu, tatilde dahi özel çalışmalar yaparak takımla arasındaki açığı kapatmayı başardı.

İLK İŞİ MARCAO

Dinamo Kiev'de teknik direktör olarak göreve yeni başlayan ve taraftar tepkisi nedeniyle 4 gün sonra istifa eden Mircea Lucescu, kararından geri döndü. Hemen çalışmalara başlayan Rumen hoca, Galatasaray'ın parlayan ismi Marcao'nun alınmasını talep etti