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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Lucescu, ’ı da etkiledi

Lucescu, Galatasaray’ı da etkiledi

Dinamo Kiev ile anlaşması 4 gün süren Lucescu, yönetimle yaptığı görüşmede listenin başına Marcao'yu yazmıştı.

Dinamo Kiev ile anlaşması 4 gün süren Lucescu, yönetimle yaptığı görüşmede listenin başına Marcao'yu yazmıştı. Başarılı stoperin, 'ya transferi belirsizliğe girerken bu durum Marcao'yu 10 milyon euro'ya satarak bütçe yaratmak isteyen 'da hayal kırıklığı yarattı.

  1. 30.7.2020
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