Lucescu, Galatasaray’ı da etkiledi

Dinamo Kiev ile anlaşması 4 gün süren Lucescu, yönetimle yaptığı görüşmede listenin başına Marcao'yu yazmıştı. Başarılı stoperin, Ukrayna'ya transferi belirsizliğe girerken bu durum Marcao'yu 10 milyon euro'ya satarak bütçe yaratmak isteyen Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı.