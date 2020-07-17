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17 Temmuz 2020, Cuma
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Taş gibi dönüyor

Taş gibi dönüyor

Al 'a 1.5 yıllığına kiralanan ve kontratı biten , dönmeye hazırlanıyor.

Al 'a 1.5 yıllığına kiralanan ve kontratı biten , dönmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajeri, "'dan, 'ye bir uçak bileti ve Maicon'un antrenmanlara katılmasını talep ettim" açıklamasında bulundu. Yıldız isim paylaştığı fotoğrafta fizik görüntüsüyle hazır olduğunu kanıtladı.
  1. 17.7.2020
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