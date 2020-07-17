Mario kaçtı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mario kaçtı

Mario kaçtı

Mario kaçtı

ekibi 'den ayrılan ve ismi ile anılan , 'ya dönüyor.

ekibi 'den ayrılan ve ismi ile anılan , 'ya dönüyor. 34 yaşındaki Hırvat golcü, ile 2+1 yıllığına el sıkıştı. Tecrübeli golcüye yıllık 3 milyon euro maaş ödenecek. Mandzukic, İtalya'da daha önce 5 yıl boyunca forması giymişti.
  1. 17.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mario kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA