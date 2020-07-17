Falcao 3 milyon

Galatasaray yönetimi, yeni sezonda takımdaki geleceği henüz belli olmayan Radamel Falcao için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. 34 yaşındaki Kolombiyalı'ya ödenen paranın 5 milyon euro'yu geçmesinden dolayı yıldız ismi gözden çıkaran idareciler hem yüksek maliyetten kurtulmak hem de bonservis kazanmak istiyor.



EVİMİZ GALATASARAY

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram'da bir taraftarla girdiği diyaloğu paylaştı. "Evinize dönün Falcao ailesi" mesajını cevaplayan Taron, "Bizim evimiz Galatasaray" yanıtını vererek gelecek sezonda da kalma sinyalleri verdi.