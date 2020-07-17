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17 Temmuz 2020, Cuma
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Falcao 3 milyon

Falcao 3 milyon

yönetimi, takımdaki geleceği henüz belli olmayan için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

yönetimi, takımdaki geleceği henüz belli olmayan için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. 34 yaşındaki Kolombiyalı'ya ödenen paranın 5 milyon euro'yu geçmesinden dolayı yıldız ismi gözden çıkaran idareciler hem yüksek maliyetten kurtulmak hem de bonservis kazanmak istiyor.

EVİMİZ GALATASARAY
Falcao'nun eşi Lorelei Taron, 'da bir taraftarla girdiği diyaloğu paylaştı. "Evinize dönün Falcao ailesi" mesajını cevaplayan Taron, "Bizim evimiz Galatasaray" yanıtını vererek gelecek sezonda da kalma sinyalleri verdi.

  1. 17.7.2020
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