Falcao 3 milyon
Galatasaray yönetimi, yeni sezonda takımdaki geleceği henüz belli olmayan Radamel Falcao için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.
Galatasaray yönetimi, yeni sezonda takımdaki geleceği henüz belli olmayan Radamel Falcao için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. 34 yaşındaki Kolombiyalı'ya ödenen paranın 5 milyon euro'yu geçmesinden dolayı yıldız ismi gözden çıkaran idareciler hem yüksek maliyetten kurtulmak hem de bonservis kazanmak istiyor.
EVİMİZ GALATASARAY
Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram'da bir taraftarla girdiği diyaloğu paylaştı. "Evinize dönün Falcao ailesi" mesajını cevaplayan Taron, "Bizim evimiz Galatasaray" yanıtını vererek gelecek sezonda da kalma sinyalleri verdi.
- 17.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao 3 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.