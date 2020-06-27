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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Mert Hakan için bonservis

Sarı-kırmızılılar, ön protokol yaptığı Yandaş'ı 'ye kaptırmıştı. Cimbom'un son bir hamleyle 'un yıldızı için atağa geçtiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, ön protokol yaptığı Yandaş'ı 'ye kaptırmıştı. Cimbom'un son bir hamleyle 'un yıldızı için atağa geçtiği iddia edildi. Aslan, "Bonservis ödeyelim Hakan'ı bize verin" dedi. Ancak, Mert Hakan'ın rotasının Florya'ya dönmesine hiç ihtimal verilmiyor.
  1. 27.6.2020
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