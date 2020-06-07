Rota Belhanda - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Rota Belhanda

Rota

Rota Belhanda

Arap kulüplerinin kıskacındaki Younes 'ya 'in neden yönlendiği ortaya çıktı.

Arap kulüplerinin kıskacındaki Younes 'ya 'in neden yönlendiği ortaya çıktı. Arap ekibinde 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Carlos Eduardo'nun sürekli sorun çıkardığı belirtildi. Al Hilal'in hocası Razvan Lucescu'nun bu nedenle Belhanda'yı hemen bitirmek istediği yazıldı.

  1. 7.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rota Belhanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA