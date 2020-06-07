Rota Belhanda

Arap kulüplerinin kıskacındaki Younes Belhanda'ya Al Hilal'in neden yönlendiği ortaya çıktı. Arap ekibinde 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Carlos Eduardo'nun sürekli sorun çıkardığı belirtildi. Al Hilal'in hocası Razvan Lucescu'nun bu nedenle Belhanda'yı hemen bitirmek istediği yazıldı.