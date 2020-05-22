Galatasaray'da flaş gelişme! Belhanda'nın menajeri İstanbul'a çağrıldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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'da flaş gelişme! 'nın menajeri 'a çağrıldı

Galatasaray'da flaş gelişme! Belhanda'nın menajeri İstanbul'a çağrıldı

Son dakika haberi... 'da uygun bir teklif gelmesi durumunda takımdan gönderilmesi planlanan Younes 'nın menajeri William D'Avila, Arabistan kulüplerinden ve Monaco'dan teklifler geldiğini açıklamıştı. D'Avila'yı 'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak.

'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve kontratının son sezonuna girecek olan Younes için çare aranıyor. Menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya kulüplerinin yanı sıra Monaco'nun da talip olduğunu açıklarken yönetim de konuyu görüşmek için D'Avila'yı 'a çağırdı.

Sabah'ın haberine göre; Salgın döneminin ardından yapılacak görüşmede yönetim, oyuncu için ciddi tekliflerin masaya koyulmasını isteyecek. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro alan oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar bunu menajerine de direkt olarak iletecek.

5 milyon Euro'luk bir gelir bekleyen Aslan, ayrıca Belhanda'nın gelecek yıl alacağı yüksek garanti ücretten de kurtulmayı hesaplıyor.

  1. 22.05.2020
  2. Güncelleme: 22.05.2020 12:31
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