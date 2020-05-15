Paslandılar
Galatasaraylı oyuncular için uygulanan yoyo testi teknik direktör Fatih Terim'in tedirgin etti.
Galatasaraylı oyuncular için uygulanan yoyo testi teknik direktör Fatih Terim'in tedirgin etti. Yoyo testi de buna çok iyi bir örnek oldu. 25 futbolcudan sadece 3 tanesinin hız, mesafe ve gidiş dönüş testleri üst düzey çıkarken 7 tanesinin testleri ise orta düzey çıktı. Adı ifade edilmeyen 2 futbolcunun testlerinin ise çok zayıf olduğu öğrenildi. Normal şartlarda Mayıs ayında 25 futbolcudan en az 15'inin yoyo testi mükemmel çıkıyordu. Takımın kondisyoneri Alberto Bartali, İtalya'dan dönemediği ortamda oyuncuların açığının kapatılması için büyük çaba harcandığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ SON OLDU
En son Beşiktaş maçına çıkan sarı-kırmızılı futbolcular, koronavirüs tehlikesi nedeniyle yaklaşık 2 ay evden dışarı adımını dışarı atmadı. Evde çalışsalar da bu idmanların yeterli gelmediği ortaya çıktı.
- 15.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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