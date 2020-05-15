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15 Mayıs 2020, Cuma
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Paslandılar

Paslandılar

Galatasaraylı oyuncular için uygulanan yoyo testi 'in tedirgin etti.

Galatasaraylı oyuncular için uygulanan yoyo testi 'in tedirgin etti. Yoyo testi de buna çok iyi bir örnek oldu. 25 futbolcudan sadece 3 tanesinin hız, mesafe ve gidiş dönüş testleri üst düzey çıkarken 7 tanesinin testleri ise orta düzey çıktı. Adı ifade edilmeyen 2 futbolcunun testlerinin ise çok zayıf olduğu öğrenildi. Normal şartlarda Mayıs ayında 25 futbolcudan en az 15'inin yoyo testi mükemmel çıkıyordu. Takımın kondisyoneri Alberto Bartali, 'dan dönemediği ortamda oyuncuların açığının kapatılması için büyük çaba harcandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ SON OLDU

En son maçına çıkan sarı-kırmızılı futbolcular, koronavirüs tehlikesi nedeniyle yaklaşık 2 ay evden dışarı adımını dışarı atmadı. Evde çalışsalar da bu idmanların yeterli gelmediği ortaya çıktı.

  1. 15.5.2020
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