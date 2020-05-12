Galatasaray Kulübü'nden flaş play-off yanıtı! Eşref Hamamcıoğlu...
Galatasaray Kulübü, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı play-off önerisi ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı play-off önerisinin ardından sarı-kırmızılı kulüpten flaş bir açıklama geldi.
KULÜBÜN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.
Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz.
Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.
Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir.
EŞREF HAMAMCIOĞLU NE DEMİŞTİ?
Liglerin 12 Haziran'da başlatılacak olmasına tepki gösteren Galatasaray Eşref Hamamcıoğlu, Süper Lig'in tamamlanması konusunda zaman zaman farklı senaryoların da konuşulduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bunlardan biri 'Beyaz Lig' yapmak. Yani ligi bu sene oynanmamış kabul etmek. Bu da spor ruhu açısından büyük adaletsizlik olur diye düşünüyorum. Çünkü yıl boyunca başarı için mücadele etmiş sporcularımız var. Fikirlerine çok değer verdiğim kulüp üyelerimiz, dostlarımızla konuştuğumda belki ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapmak olabilir. Çünkü puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir. 12 Haziran'da değil de daha ileriki bir tarihte olabilir. Ligden de düşme kalksın ve seneye de lig 20 takımla oynansın.".
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 16:12
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Kulübü'nden flaş play-off yanıtı! Eşref Hamamcıoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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