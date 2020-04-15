Albert Riera'dan flaş Fatih Terim itirafı! "Corona nedeniyle..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Riera'dan flaş Fatih Terim itirafı! "Corona nedeniyle..."

'dan flaş itirafı! "Corona nedeniyle..."

Albert Riera'dan flaş Fatih Terim itirafı! "Corona nedeniyle..."

'da 2011 ile 2014 yılları arasında forma giyen eski futbolcu , sarı-kırmızılı kulübe antrenör olarak geri dönmeyi planladığını ancak corona virüsü nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi. İspanyol yıldız, "Corona virüsünün patlak verdiği dönem 'deydim. 'in yardımcılarından biri olmak için 'daydım ve görüşmeler yapıyordum. Ancak öyle kaldı" ifadesini kullandı.

'ın eski oyuncularından , 'in yardımcısı olmak için bir süre önce 'a geldiğini ancak corona virüsü krizi nedeniyle görüşmelerin yarıda kaldığını açıkladı. Sporx'te yer alan habere göre eski İspanyol futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"YAZ AYLARINDA TEKRAR GÖRÜŞÜR MÜYÜZ BİLMİYORUM"
Corona virüsünün patlak verdiği dönem 'deydim. Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmak için İstanbul'daydım ve görüşmeler yapıyordum. Ancak öyle kaldı, şu anda ikinci planda, yaz aylarında tekrar görüşür müyüz bilmiyorum. Türkiye'den sonra 'ya döndüm.

"OYUNCULARIN ÇOĞU BENCİL"
Bir olmanın ne kadar zor olduğunu anlamaya başladım. Oyuncuların hepsi kendini düşünüyor, çoğu bencil. Gün sonunda, 25 kişiye karşı 1 kişi kalmış durumdasın.

"EN DÜRÜST TEKNİK DİREKTÖR ARAGONES'Tİ"
Birlikte çalıştığım en net, en dürüst teknik direktörlerden biri 'ti. Bana karşı çok açıktı ve düşündüğü her şeyi söylerdi. Seni oynatmıyor olsa da, neden oynatmadığını tam olarak bilirdin, sana tüm gerçeği anlatırdı.

"RUSYA'DA FUTBOL KONUŞULMUYOR"
Rusya'da insanlar çok dikkatli, salgını ciddiye alıyorlar. Bence gerekli önlemler alındı ve her şey kontrol altına alınmış durumda. Rusya'da futbolun durumu konuşulmuyor. Tüm statlar, idman sahaları polis tarafından kapatıldı. Şu anda ligin geleceğinin ne olacağı konusunda bir tartışma yok.

  1. 15.04.2020
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