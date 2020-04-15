Albert Riera'dan flaş Fatih Terim itirafı! "Corona nedeniyle..."
Galatasaray'da 2011 ile 2014 yılları arasında forma giyen eski futbolcu Albert Riera, sarı-kırmızılı kulübe antrenör olarak geri dönmeyi planladığını ancak corona virüsü nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi. İspanyol yıldız, "Corona virüsünün patlak verdiği dönem Türkiye'deydim. Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmak için İstanbul'daydım ve görüşmeler yapıyordum. Ancak öyle kaldı" ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın eski oyuncularından Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı olmak için bir süre önce İstanbul'a geldiğini ancak corona virüsü krizi nedeniyle görüşmelerin yarıda kaldığını açıkladı. Sporx'te yer alan habere göre eski İspanyol futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"YAZ AYLARINDA TEKRAR GÖRÜŞÜR MÜYÜZ BİLMİYORUM"
Corona virüsünün patlak verdiği dönem Türkiye'deydim. Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmak için İstanbul'daydım ve görüşmeler yapıyordum. Ancak öyle kaldı, şu anda futbol ikinci planda, yaz aylarında tekrar görüşür müyüz bilmiyorum. Türkiye'den sonra Rusya'ya döndüm.
"OYUNCULARIN ÇOĞU BENCİL"
Bir teknik direktör olmanın ne kadar zor olduğunu anlamaya başladım. Oyuncuların hepsi kendini düşünüyor, çoğu bencil. Gün sonunda, 25 kişiye karşı 1 kişi kalmış durumdasın.
"EN DÜRÜST TEKNİK DİREKTÖR ARAGONES'Tİ"
Birlikte çalıştığım en net, en dürüst teknik direktörlerden biri Luis Aragones'ti. Bana karşı çok açıktı ve düşündüğü her şeyi söylerdi. Seni oynatmıyor olsa da, neden oynatmadığını tam olarak bilirdin, sana tüm gerçeği anlatırdı.
"RUSYA'DA FUTBOL KONUŞULMUYOR"
Rusya'da insanlar çok dikkatli, salgını ciddiye alıyorlar. Bence gerekli önlemler alındı ve her şey kontrol altına alınmış durumda. Rusya'da futbolun durumu konuşulmuyor. Tüm statlar, idman sahaları polis tarafından kapatıldı. Şu anda ligin geleceğinin ne olacağı konusunda bir tartışma yok.
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Albert Riera'dan flaş Fatih Terim itirafı! "Corona nedeniyle..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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