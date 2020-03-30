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30 Mart 2020, Pazartesi
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zaferini yayınlayacak

Real Madrid zaferini yayınlayacak

Sık sık 'la ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken bu kez unutulmaz bir maçı ekrana getirecek. Sarı-kırmızılı ekibin, 'nde 'i 3-2 yendiği maç salı günü UEFA 'de yayınlanacak.

Sık sık 'la ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken bu kez unutulmaz bir maçı ekrana getirecek. Sarı-kırmızılı ekibin, 'nde 'i 3-2 yendiği maç salı günü UEFA 'de yayınlanacak. Cimbom destansı maçta güçlü rakibine Eboue, ve Drogba'nın golleriyle ecel terleri döktürmüştü.
  1. 30.3.2020
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